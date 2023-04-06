Лайма Вайкуле розхвалила Зеленського і згадала, як виступала з ним: "Гордість пробирає"
Джерело:"В гостях у Гордона"
Латвійська співачка Лайма Вайкуле підтримує Україну й засуджує напад Росії. В інтерв'ю Дмитру Гордону вона згадала, як працювала з Зеленським і заявила, що пишається таким президентом.
З початком повномасштабної війни Лайма Вайкуле відмовилася від концертів у Росії й думає, що ніколи не повернеться туди з гастролями. Співачка бажає Україні перемоги та розхвалює президента Зеленського.
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Лайма Вайкуле висловилася про Зеленського
Я ось дивлюся на Зеленського, і гордість така пробирає, що це людина, з якою ми разом на одній сцені працювали… Як він поводиться, скільки він працює, скільки це вимагає сил, сміливості, голови на плечах. Молодець,
– висловилася Лайма Вайкуле.
На думку співачки, ніхто не зміг би замінити Володимира Зеленського на посту президента України.
"Мені здається, жодна людина не хотіла б бути замість нього, жодна. Тому його сварити зараз, мені здається, ніхто не може, тому що немає такої людини, яка б хотіла замість нього стати сьогодні", – вважає Лайма Вайкуле.
- Нагадаємо, у серпні 2022 року на концерті в Литві Лайма Вайкуле підняла український прапор і сказала: "Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе".
- Варто зазначити, що співачка хоч і давала концерти в Росії, але відмовлялася їхати в окупований Крим. На пресконференції в Одесі 2018 року вона сказала: "Я далека від політики, але щодо Криму можу сказати однозначно – я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували".