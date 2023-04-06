Лайма Вайкуле розхвалила Зеленського і згадала, як виступала з ним: "Гордість пробирає"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле підтримує Україну й засуджує напад Росії. В інтерв'ю Дмитру Гордону вона згадала, як працювала з Зеленським і заявила, що пишається таким президентом.

З початком повномасштабної війни Лайма Вайкуле відмовилася від концертів у Росії й думає, що ніколи не повернеться туди з гастролями. Співачка бажає Україні перемоги та розхвалює президента Зеленського.

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Лайма Вайкуле висловилася про Зеленського

Я ось дивлюся на Зеленського, і гордість така пробирає, що це людина, з якою ми разом на одній сцені працювали… Як він поводиться, скільки він працює, скільки це вимагає сил, сміливості, голови на плечах. Молодець,

– висловилася Лайма Вайкуле.

На думку співачки, ніхто не зміг би замінити Володимира Зеленського на посту президента України.

"Мені здається, жодна людина не хотіла б бути замість нього, жодна. Тому його сварити зараз, мені здається, ніхто не може, тому що немає такої людини, яка б хотіла замість нього стати сьогодні", – вважає Лайма Вайкуле.