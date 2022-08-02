Як повідомила 24 каналу пресслужба Маші Єфросиніної, понад 700 тисяч гривень підуть на закупівлю ліків для українських лікарень

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Ці кошти були направлені на закупівлі ліків для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перетинального центру та Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабелеша для дітей та дорослих,

– йдеться у заяві.

У фонді телеведучої дякують усім "небайдужим артистам, які підтримують Україну". Зараз "Фонд Маші" реалізовує два проєкти – один під назвою "Незламна мама", які працюють з жінками та дітьми, що постраждали від війни. А другий – "Від великих сердець – для маленьких", де формують бокси (набори з усім необхідним) на місяць життя дітей.

Хвилина мовчання "у пам'ять жертв в Україні"

Зазначимо, що кілька днів тому казах Скриптоніт (справжнє ім'я Аділь Жалелов) почав свій концерт в Алмати хвилиною мовчання – в пам'ять про жертви січневих протестів в Казахстані та загиблих через вторгнення росії в Україну. Це була перша підтримка артиста від 24 лютого. Тисячі присутніх у залі подякували артисту оплесками та вигукували "Молодець".

"Я хотів би розпочати концерт із хвилини мовчання на згадку про загиблих під час січневих подій та на згадку про людей, які гинуть в Україні. Дякую", – сказав він, показано у ютубі. Втім, варто зазначити, що словосполучення "люди, які гинуть в Україні" – розмите, адже воно може стосуватись як українців, так і російських окупантів.

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Скриптоніт та Україна

Щодо позиції Скриптоніту щодо України, то відомо мало – його інстаграм-профіль зараз "обмежений" для українців, а якщо скористатись додатком VPN, то можна побачити, що у профілі є всього 3 дописи. І жоден з них не стосується Росії чи України. Проте під останнім дописом українці висловлюють подяку казаху за нібито підтримку.

"Жаним сол! Рахмет за підтримку України";

"Завжди знала, що ви людина честі. Мої діти дуже люблять вас. Дякую за сміливість. Бережіть себе!";

"Приємно, що ти розумієш, як боляче людям і висловив це вголос. Я не знаю, чи читаєш, що тут пишуть. Але дякую від щирого серця";

"Я так чекала від вас підтримки. Дякую";

"Люди, якщо ви не знали, Скриптоніт пожертвував 20.000$ на закупівлю ліків для потерпілих у війні українців! Тож не треба його "засирати" тут, мовляв, що він мовчить";

"Аділь, дякую, що розділили весь біль і підтримку казахстанців українському народу";

"Респект за Україну. Не продав душу, чесний із собою! Не як Баста...";

"Спасибі, що розділяєш біль казахстанців за Україну".

За його інстаграм-сторінкою продовжують стежити чимало українських зірок: Джамала, Таяна, Бадоєв, Велбой, Ірина Монатік, Таня Муіньо, Дорофєєва.



Інстаграм-сторінка Скриптоніта / Скриншот

Від 24 лютого він також тимчасово призупинив свої виступи, але про війну продовжував мовчати. 1 травня він повернувся та виступив на благодійному фестивалі Blago Fest на підтримку України. Раніше Скриптоніт позиціював свою творчість як "казахстанський реп" і не любив, коли його називали "російським виконавцем", який виконує "російський реп". Втім, уся його творчість – російськомовна, а не казахська. Це можна побачити у список пісень на Spotify.