Художницю-постановницю Евелін Сакаш знайшли мертвою у її будинку в Нью-Йорку під купою сміття. Жінці було 66 років і відомо, що вона страждала від психічних розладів. Евелін Сакаш стала лауреаткою Еммі, через свою роботу над дитячим серіалом "Поміж левів".

Тіло Евелін Сакаш під горою сміття у кухні знайшла її сестра, яка прийшла до неї додому разом із працівниками клінінгової компанії, аби прибрати нечистоти в будинку.

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Відомо, що рідні художниці-постановниці шукали жінку ще з кінця вересня 2020 року, адже вона перестала з'являтися на людях. Коли пошуки виявились марними, рідна сестра Евелін навідалась до неї додому й віднайшла там її тіло.



Евелін Сакаш на зйомках / фото з відкритих джерел

Зі слів 60-річної сестри померлої, близько року тому у Евелін почалися проблеми з психікою через смерть їхньої матері. Художниця перебувала у важкій депресії, а потім почала накопичувати сміття і забивати відходами весь будинок. Ймовірно, на Сакаш впала гора сміття, яка затисла її, і з якої вона не змогла вибратись.

Що відомо про Евелін Сакаш

Евелін Сакаш була талановитою художницею-постановницею у мистецьких колах. За час своєї кар'єри Евелін Сакаш працювала над такими картинами як "Русалки" 1990 року і "Все ще Еліс" 2014 року. У 2003 році вона отримала телевізійну премію Еммі за мультсеріал "Між левами".