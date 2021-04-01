Художницу-постановщицу Эвелин Сакаш нашли мертвой в ее доме в Нью-Йорке под грудой мусора. Женщине было 66 лет и известно, что она страдала от психических расстройств. Эвелин Сакаш стала лауреатом Эмми, из-за своей работы над детским сериалом "Среди львов".

Тело Эвелин Сакаш под грудой мусора на кухне нашла ее сестра, которая пришла к ней домой вместе с работниками клининговой компании, чтобы убрать нечистоты в доме.

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Известно, что родные художницы-постановщицы искали женщину еще с конца сентября 2020 года, ведь она перестала появляться на людях. Когда поиски оказались тщетными, родная сестра Эвелин наведалась к ней домой и нашла там ее тело.



Эвелин Сакаш на съемках / Фото из открытых источников

По словам 60-летней сестры умершей, около года назад у Эвелин начались проблемы с психикой из-за смерти их матери. Художница находилась в тяжелой депрессии, а потом начала накапливать мусор и забивать отходами весь дом. Вероятно, на Сакаш упала гора мусора, которая зажала ее и из которой она не смогла выбраться.

Что известно об Эвелин Сакаш

Эвелин Сакаш была талантливой художницей-постановщицей в художественных кругах. За время своей карьеры Эвелин Сакаш работала над такими картинами как "Русалки" 1990 года и "Все еще Элис" 2014 года. В 2003 году она получила телевизионную премию Эмми за мультсериал "Среди львов".