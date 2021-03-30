Відомий український шоумен Володимир Остапчук повідомив, що в його родині трапилось горе. Померла бабуся телеведучого Ольга, якій було 95 років.

Відомий український телеведучий Володимир Остапчука втратив бабусю. Сумну звістку він повідомив у своєму інстаграмі.

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Померла бабуся Володимира Остапчука

Бабусі шоумена Ользі було 95 років. Володимир Остапчук, як довідався новину, відразу ж поїхав на батьківщину – до міста Умань. Він зізнався, що встиг минулого тижня попрощатися з найріднішою.

Поїхав до Умані. Бабусі не стало. Встигнув минулого тижня попрощатися,

– повідомив телеведучий.



Померла бабуся Остапчука / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, раніше шоумен розповідав про неприємну ситуацію, що сталась з його бабусею Ольгою. У неї стався інсульт, жінка впала та розбила голову. Через це батьки Остапчука, які живуть в Умані, вирішили забрати бабусю Ольгу до себе. Телеведучий нещодавно провідував рідних.

"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і татова. І батькова бабуся, вона сама жила в селі. Ну, їй звичайно допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у мами моєї дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти й звичайно побачити бабусь", – розповідав телеведучий.



Володимир Остапчук з бабусею / Фото з інстаграм-сторіз