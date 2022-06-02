Наразі благодійний фонд артистки вже передав першу допомогу у будинки дитини, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та центри соціальної підтримки у багатьох областях країни: в Сумській, Чернігівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій. Вони вже отримали матраци, постільну білизну, подушки, ковдри, підгузки й інші засобі гігієни.

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Американці співпрацюють з українським фондом "Твоя опора", де однією з голів опікунської ради є Маша Єфросиніна. Відтак, Аліша Кіз з командою запропонували українцям свою підтримку, аби діти отримали допомогу, якої потребують.

"Keep a Child Alive" не буде стояти і спостерігати, як страждають діти. Це наш обов'язок об'єднатися та зробити все, що в наших силах, аби допомогти дітям, що потребують нашої підтримки. Для нас велика честь працювати з фондом "Твоя опора" та мати змогу забезпечувати дітей з вразливих категорій життєво необхідними ресурсами,

– прокоментував допомогу Антоніо Руіз Гіменез, CEO та виконавчий директор фонду Аліши Кіз.

Засновниця фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук каже, що з моменту повномасштабної війни тисячам дітей довелося покинути свої домівки та евакуюватися у спокійніші області. Наразі вони намагаються допомогти сиротинцям та будинкам дітей надати гуманітарну допомогу кожному відповідно до потреб.

"Ми щиро вдячні "Keep a Child Alive" за їхню небайдужість до сьогоднішніх подій в Україні і за їхню підтримку нашим дітям. Переконані, що це лише тільки початок. І разом ми зможемо зробити більше. Заради дітей, які є майбутнім нашої країни", – додала жінка.



Діти отримали допомогу від фонду Аліши Кіз / Фото пресслужби

Що відомо про Алішу Кіз

41-річна американська артистка розпочала свою кар'єру у 1998 році і шалену популярність здобула у 2002 році. Тоді вона завоювала 5 нагород Греммі за пісню "Fallin'". Її пісні посідали перші місця найвідоміших музичних чартів. Всього за свою кар'єру вона випустила 8 студійних альбомів – останній вийшов у 2021 році під назвою KEYS. Також зірка зіграла у трьох маловідомих фільмах: "Козирні тузи", "Щоденники няні" та "Таємне життя бджіл".

Кіз також брала участь у виборчій кампанії Барака Обами, записуючи тематичні пісні разом з іншими артистами.



Аліша Кіз / Фото з інстаграму співачки