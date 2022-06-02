В настоящее время благотворительный фонд артистки уже передал первую помощь в домах ребенка, центры социально-психологической реабилитации детей и центры социальной поддержки во многих областях страны: в Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой. Они уже получили матрасы, постельное белье, подушки, одеяла, подгузники и другие средства гигиены.

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Американцы сотрудничают с украинским фондом "Твоя опора", где одним из глав попечительского совета является Маша Ефросинина. Следовательно, Алиша Киз с командой предложили украинцам свою поддержку, чтобы дети получили нуждающуюся в помощи.

"Keep a Child Alive" не будет стоять и наблюдать, как страдают дети. Это наша обязанность объединиться и сделать все, что в наших силах, чтобы помочь детям, нуждающимся в нашей поддержке. Для нас большая честь работать с фондом "Твоя опора" и обеспечивать детей из уязвимых категорий жизненно необходимыми ресурсами,

– прокомментировал помощь Антонио Руиз Гименез, CEO и исполнительный директор фонда Алиши Киз.

Учредительница фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук говорит, что с момента полномасштабной войны тысячам детей пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться в более спокойные области. Сейчас они пытаются помочь приютам и домам детей оказать гуманитарную помощь каждому в соответствии с потребностями.

"Мы искренне благодарны "Keep a Child Alive" за их неравнодушие к сегодняшним событиям в Украине и за их поддержку нашим детям. Убеждены, что это только начало. И вместе мы сможем сделать больше. Ради детей, которые являются будущим нашей страны", – добавила женщина.



Дети получили помощь от фонда Алиши Киз / Фото прессслужбы

Что известно об Алише Киз

41-летняя американская артистка начала свою карьеру в 1998 году и безумную популярность получила в 2002 году. Тогда она завоевала 5 наград Грэмми за песню "Fallin'". Ее песни занимали первые места самых известных музыкальных чартов. Всего за свою карьеру она выпустила 8 студийных альбомов – последний вышел в 2021 под названием KEYS. Также звезда сыграла в трех малоизвестных фильмах: "Козырные тузы", "Дневники няни" и "Тайная жизнь пчел".

Киз также участвовала в избирательной кампании Барака Обамы, записывая тематические песни вместе с другими артистами.



Алиша Киз / Фото с инстаграммы певицы