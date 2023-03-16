Покинув мене і поїхав за кордон, – LAUD розірвав співпрацю з продюсером

Український співак LAUD вперше розповів, чому від нього не було чутно нових пісень останній рік та більше. Він зізнався, що його продюсер його покинув та виїхав з країни.

Про українського співака LAUD (Владислав Каращук) практично не чули після дискваліфікації з Національного відбору на початку 2022 року. Артист вперше пояснив, чому зник з медіапростору і не випускав нові треки.

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LAUD розірвав співпрацю з продюсером

LAUD несподівано зізнався, що його кинув продюсер – він виїхав за кордон, де перебуває з сім'єю. Через відстань вони майже припинили контактувати, а тому зараз обоє працюють над тим, щоб розірвати контракт.

Останній рік – півтори не було нових релізів, тому що припинив співпрацю з продюсером. Він поїхав за кордон і покинув мене, я б так сказав. Не було ніякої підтримки від нього, допомоги. Я взагалі не знав, які у нього плани. Просто тижні через два він подзвонив і сказав, що він за кордоном, у Польщі, і повертатися не збирається.

Підписаний контракт певним чином зав'язав артистові руки – він не міг презентувати треки без продюсера, хоч у планах хотів випустити пісню ще у травні минулого року.

"Він казав мені: "давай пиши нові треки, присилай і будемо щось випускати". У нас є і був підписаний контракт, ми просто зараз працюємо над тим, щоб юридично цю ситуацію закрити. Це питання досі не закрите, і саме через це у мене не було можливості випускати нові релізи весь минулий рік. У мене була така собі умовна заборона на випуск нових пісень. В контракті є така умова, що артист не може випускати релізи без продюсера".

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Чи ображений LAUD на свого продюсера

Співак поділився, що не тримає зла на свого наставника. Але вважає, що міг би досягти більшого, якщо рухався іншим способом.

"Образи не залишилось, але є неприємні відчуття. Моя думка така, що музика могла б працювати набагато краще і на ширшу аудиторію, але вона не працювала через якісь прогалини в системі роботи: це не дуже якісна робота команди, коли ніхто не отримує нормальних грошей за свою роботу і немає креативності, для того, щоб монетизувати проєкт".

LAUD зізнався, що намагався налагодити співпрацю з продюсером ще до вторгнення, але війна внесла корективи, тож він залишився один. У таких обставинах співак усвідомив, що багато чого може робити самостійно. Зараз він вдячний наставнику за досвід.

Я дуже вдячний своєму продюсеру за багато моментів. Перші роки ми зробили багато чого продуктивного, випустили найвідоміші пісні. Я вдячний йому за знайомство з новими людьми, вдячний за настанови та за те, що він повірив в мене на самому початку кар'єри