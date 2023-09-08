Український інді-поп гурт LATEXFAUNA презентував відвертий кліп на пісню MASANDRA. Режисером цього ролика став українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт.

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Еротичний кліп від LATEXFAUNA

Відеоробота складається лише з однієї сцени та одного кадру – як соліст гурту займається оральним сексом з дівчиною. Ролик побудований так, щоб глядачам захотілося побачити бекстейдж.

Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робить, той ​​– бідолаха, сорян.

"І якщо ви хочете подивитися на процес зйомок сього шедевру від пана Інді Хайта, то підписуйтеся на наш OnlyFans, там ви побачите всі нюанси зйомок. А всі гроші з ваших підписок ми направимо на закупівлю дронів для ЗСУ", – пишуть музиканти в описі під відео.

LATEXFAUNA – MASANDRA: дивіться відео онлайн

LATEXFAUNA запустила сторінку на OnlyFans

Нещодавно гурт став першим музичним колективом в Україні, що запустив власний акаунт на OnlyFans. Це платформа, яка є популярною серед генераторів "дорослого" контенту.

LATEXFAUNA пообіцяла продукувати унікальні матеріали для прихильників за 10 доларів на місяць – цей "проєкт" колектив назвав "Розпуста проти рашизму". Всі ці кошти гурт буде направляти на закупівлю дронів для ЗСУ. Від початку війни гурт займається волонтерською діяльністю, проводить благодійні концерти, аукціони й збори. Платформа OnlyFans – ще один креативний спосіб збору коштів.