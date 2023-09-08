Украинская инди-поп группа LATEXFAUNA презентовала откровенный клип на песню MASANDRA. Режиссером этого ролика стал украино-израильский клипмейкер Инди Хайт.

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Эротический клип от LATEXFAUNA

Видеоработа состоит только из одной сцены и одного кадра – как солист группы занимается оральным сексом с девушкой. Ролик построен так, чтобы зрителям захотелось увидеть бэкстейдж.

Давайте без излишней скромности. Мы сняли самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса. Теперь вы понимаете наше жизненное кредо "лизать мед прямо с улья", а кто этого не делает, тот – бедняга, сорян.

"И если вы хотите посмотреть на процесс съемок этого шедевра от господина Инди Хайта, то подписывайтесь на наш OnlyFans, там вы увидите все нюансы съемок. А все деньги с ваших подписок мы направим на закупку дронов для ВСУ", – пишут музыканты в описании под видео.

LATEXFAUNA – MASANDRA: смотрите видео онлайн

LATEXFAUNA запустила страницу на OnlyFans

Недавно группа стала первым музыкальным коллективом в Украине, запустившим собственный аккаунт на OnlyFans. Это платформа, популярная среди генераторов "взрослого" контента.

LATEXFAUNA пообещала продуцировать уникальные материалы для поклонников за 10 долларов в месяц – этот "проект" коллектив назвал "Разврат против рашизма". Все эти средства группа будет направлять на закупку дронов для ВСУ. С начала войны группа занимается волонтерской деятельностью, проводит благотворительные концерты, аукционы и собрания. Платформа OnlyFans – еще один способ сбора средств.