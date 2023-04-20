Не провокуйте, – мати скандальних Anna Maria різко відреагувала на заяву доньок про Крим

Лариса Опанасюк, яка працює на окупаційну владу у Криму, прокоментувала позицію доньок Анни та Марії. Вони нещодавно нарешті відповіли на запитання про півострів та назвали його українським.

Батьки Анни та Марії Опанасюк живуть у тимчасово окупованому Криму. Як мати, так і батько співпрацювали з владою окупантів, за що дует Anna Maria виправдовувались та відповідали, чий Крим, передає 24 Канал.

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Мати Анни й Марії відреагувала на їхню заяву

Після слів доньок про український Крим Лариса Опанасюк дала коментар російським ЗМІ стосовно їхньої заяви. Вона лаконічно утрималась та назвала запитання провокативними.

Я взагалі не буду це коментувати. У кожної людини своя позиція. У мене одна позиція – допомагати людям. Все. Не треба мене провокувати,

– сказала Лариса Опанасюк.

Окрім того, вона запросила "журналістів" до себе в офіс, але уточнила, що найближчими днями – зайнята, намагаючись відтермінувати зустріч.

Що Anna Maria казали про Крим і батьків

, Лариса Опанасюк раніше обіймала посаду віцепрем'єра в підконтрольному Росією уряді Сергія Аксьонова. У 2019 році вона стала "уповноваженою з прав людини" в окупованому Криму. Батько співачок – колишній суддя, який співпрацював з Росією з 2014 року.

Після критики у мережі дует Anna Maria записали відео, в якому пояснили свою позицію. Вони наголосили, що вважають Крим українським, бо якби думали інакше – не жили б в Україні. Анна й Марія нагадали про засудження російської агресії після 24 лютого 2022. Раніше вони не могли дати чіткої відповіді на запитання "Чий Крим", чим оскандалилися на Нацвідборі у 2019.

Anna Maria також прокоментували позицію батьків. "Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя. Ми дорослі, в нас своє життя. І ми відповідаємо лише за власні вчинки".