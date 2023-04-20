Родители Анны и Марии Опанасюк живут во временно оккупированном Крыму. Как мать, так и отец сотрудничали с властью окупантов, за что дуэт Anna Maria оправдывались и отвечали, чей Крым, передает 24 Канал.

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Мать Анны и Марии отреагировала на их заявление

После слов дочерей об украинском Крыме Лариса Опанасюк дала комментарий российским СМИ по поводу их заявления. Она лаконично воздержалась и назвала вопросы провокационными.

Я вообще не буду это комментировать. У каждого человека своя позиция. У меня одна позиция – помогать людям. Все. Не надо меня провоцировать,

– сказала Лариса Опанасюк.

Кроме того, она пригласила "журналистов" к себе в офис, но уточнила, что в ближайшие дни занята, пытаясь отсрочить встречу.

Напомним, Лариса Опанасюк ранее занимала должность вице-премьера в подконтрольном Россией правительстве Сергея Аксенова. В 2019 году она стала "уполномоченной по правам человека" в оккупированном Крыму. Отец певиц – бывший судья, сотрудничавший с Россией с 2014 года.

Что Anna Maria говорили о Крыме и родителях

После критики в сети дуэт Anna Maria записали видео, в котором объяснили свою позицию. Они подчеркнули, что считают Крым украинским, потому что если бы думали иначе – не жили бы в Украине. Анна и Мария напомнили об осуждении российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Ранее они не могли дать четкого ответа на вопрос "Чей Крым", чем оскандалились на Нацотборе в 2019 году.

Anna Maria также прокомментировала позицию родителей. "Мы не должны отвечать за своих родителей, это отдельные люди, у них своя жизнь. Мы взрослые, у нас своя жизнь. И мы отвечаем только за собственные поступки".