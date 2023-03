Про заручини Лани Дель Рей та Евана Вінікера розповіли люди з оточення пари. Самі ж вони поки ніяк не відреагували на чутки у ЗМІ.

Лана Дель Рей виходить заміж

37-річна співачка не любить виносити особисте життя на публіку, тож стосунки з Еваном Вінікером не афішувала. Однак західні ЗМІ стверджують, що разом вони всього кілька місяців. У вересні 2022 їх бачили на фестивалі Malibu Chili Cook-Off, а на початку березня – біля ресторану Pappy and Harriet's у Каліфорнії, де закохані фотографувалися з фанами.

Ба більше, Лана Дель Рей, ймовірно, навіть встигла засвітити обручку на людях. На церемонію нагородження Billboard Women In Music Awards, яка відбулася 1 березня, вона прийшла з каблучкою з діамантом. Співачка тоді навіть отримала статуетку Visionary Award.

Щодо нареченого артистки, відомо, що Еван Вінікер – керуючий партнер агентства з підбору талантів Range Media. Воно працює з такими музикантами як MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet та Walk Off the Earth. 40-річний чоловік, до речі, і сам музикант у минулому. Він грав у гурті Steel Train, а зовсім нещодавно допомагав Лані Дель Рей з записом нової платівки – Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Це її дев'ятий студійний альбом 2023 року, який лідирує в британських чартах.

Наречений Лани Дель Рей – Еван Вінікер / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, 2020 року Лана Дель Рей була заручена з кантрі-співаком Клейтоном Джонсоном, але до весілля так і не дійшло. Тоді як 2014 року пропозицію їй робив музикант Баррі-Джеймс О'нілл.