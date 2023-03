О помолвке Ланы Дель Рэй и Эване Виникера рассказали люди из окружения пары. Сами они пока никак не отреагировали на слухи в СМИ.

Лана Дель Рэй выходит замуж

37-летняя певица не любит выносить личную жизнь на публику, поэтому отношения с Эваном Виникером не афишировала. Однако западные СМИ утверждают, что вместе они всего несколько месяцев. В сентябре 2022 года их видели на фестивале Malibu Chili Cook-Off, а в начале марта – у ресторана Pappy and Harriet's в Калифорнии, где влюбленные фотографировались с фанами.

Более того, Лана Дель Рэй, вероятно, даже успела засветить обручальное кольцо на людях. На состоявшуюся 1 марта церемонию награждения Billboard Women In Music Awards она пришла с кольцом с бриллиантом. Певица тогда даже получила статуэтку Visionary Award.

Кто жених Ланы Дель Рэй

Что касается жениха артистки, известно, что Эван Виникер – управляющий партнер агентства по подбору талантов Range Media. Оно работает с такими музыкантами как MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet и Walk Off the Earth. 40-летний мужчина, кстати, и сам музыкант в прошлом. Он играл в группе Steel Train, а совсем недавно помогал Лани Дель Рэй с записью новой пластинки – Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Это ее девятый студийный альбом 2023 года, лидирующий в британских чартах.

Жених Ланы Дель Рэй – Эван Виникер / Фото из его инстаграма

Напомним, 2020 Лана Дель Рей была обручена с кантри-певцом Клейтоном Джонсоном, но до свадьбы так и не дошло. В то время как в 2014 году предложение ей делал музыкант Барри-Джеймс О'Нилл.