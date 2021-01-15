Після виходу останнього кліпу Лану Дель Рей звинуватили в расизмі через те, що в ньому немає темношкірих людей. Співачка відповіла на закиди коментаторів та пояснила, хто знімався в ролику.

Лану Дель Рей звинуватили в расизмі

Не так давно популярна американська виконавиця Лана Дель Рей випустила новий кліп після довгої паузи у творчості. Ще тоді, коли співачка випустила анонс пісні та відео, зірку засипали негативними коментарями в інстаграмі.

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Новий кліп Лани Дель Рей Chemtrails Over The Country Club виконаний у стилі ретро. Але не у всіх прихильників співачки він викликав позитивні емоції. Щоб підігріти увагу до альбому, Лана анонсувала вихід треку, опублікувавши його обкладинку.



Обкладинка нового кліпу Лани Дель Рей / Фото з її інстаграму

На ньому зображена артистка в оточенні десяти дівчат. Користувачів соціальних мереж обурило те, що серед них немає жодної темношкірої дівчини. Тому Лану звинуватили в тому, що вона расистка і диcкримінує кольорове населення.

Лана Дель Рей відповіла на звинувачення

Співачка в коментарях розповіла, що на світлині позують її близькі подруги, деякі з них, до того ж, мають мексиканські корені. "Що стосується моїх чудових друзів, зображених на цій обкладинці: так, на цій фотографії є кольорові люди, і це все, що я можу сказати про це. Моя прекрасна подруга Валері з Дель-Ріо, Мексика, мій кращий друг Алекс і моя чудова подруга Дакота Рейн, а також моя улюблена Тетяна – вони мої друзі і моє життя", – написала Лана Дель Рей.

Виконавиця зазначила, що вони всі поєднують у собі щось прекрасне. А за 11 років її творчої кар'єри вона завжди була інклюзивною людиною, тим паче, що не намагалась робити це спеціально.

"Мої найкращі друзі – репери, у мене були хлопці – репери. Мої найближчі друзі родом з абсолютно різних країн, тому, перш ніж ви знову будете коментувати проблему WOC / POC (Woman of colour / Person of colour – "кольорових" жінок / людей, – Showbiz), я не штурмую Капітолій, а буквально змінюю світ, висловлюючи своє життя, думки і любов, сидячи за столом 24/7. Поважайте це", – підсумувала Лана Дель Рей.



Коментар Лани Дель Рей / Скріншот з інстаграму