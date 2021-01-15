После выхода последнего клипа Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за того, что в нем нет темнокожих людей. Певица ответила на обвинения комментаторов и объяснила, кто снимался в ролике.

Лану Дель Рей обвинили в расизме

Не так давно популярная американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила новый клип после долгой паузы в творчестве. Еще тогда, когда певица выпустила анонс песни и видео, звезду засыпали негативными комментариями в инстаграме.

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Новый клип Ланы Дель Рей Chemtrails Over The Country Club выполнен в стиле ретро. Но не у всех поклонников певицы он вызвал положительные эмоции. Чтобы подогреть внимание к альбому, Лана анонсировала выход трека, опубликовав его обложку.



Обложка нового клипа Ланы Дель Рей / Фото с ее инстаграма

На нем изображена артистка в окружении десяти девушек. Пользователей социальных сетей возмутило то, что среди них нет ни одной темнокожей девушки. Поэтому Лану обвинили в том, что она расистка и дискриминирует цветное население.

Лана Дель Рей ответила на обвинения

Певица в комментариях рассказала, что на фотографии позируют ее близкие подруги. Некоторые из них, к тому же, имеют мексиканские корни. "Что касается моих замечательных друзей, изображенных на этой обложке: так, на этой фотографии есть цветные люди, и это все, что я могу сказать об этом. Моя прекрасная подруга Валери с Дель-Рио, Мексика, мой лучший друг Алекс и моя замечательная подруга Дакота Рейн, а также моя любимая Татьяна – они мои друзья и моя жизнь", – написала Лана Дель Рей.

Исполнительница отметила, что они все сочетают в себе что-то прекрасное. А за 11 лет ее творческой карьеры она всегда была инклюзивным человеком, тем более, не пыталась делать это специально.

"Мои лучшие друзья – рэперы, у меня были парни – рэперы. Мои ближайшие друзья родом из совершенно разных стран, поэтому, прежде чем вы снова будете комментировать проблему WOC/POC (Woman of colour Person of colour – "цветных" женщин/людей – Showbiz), я не штурмую Капитолий, а буквально меняю мир, выражая свою жизнь, мысли и любовь, сидя за столом 24/7. Уважайте это", – подытожила Лана Дель Рей.



Комментарий Ланы Дель Рей / Скриншот с инстаграма