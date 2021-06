Італійська знаменитість точно знає, як зацікавити користувачів мережі. К'яра часто публікує фотографії, на яких показує look of the day, найяскравіші моменти з життя. У теплі літні вихідні зірка вирішила влаштувати відпочинок на воді.

Пляжний look К'яри Ферраньї

Ферраньї позувала, сидячи на розкішній яхті посеред водойми. Позаду блогерки виднілася неймовірно красива природа. Для ідеальної засмаги К'яра обрала відвертий купальник з квітковим принтом, що складався з бюстгальтера та трусиків на зав'язки.

Таке вбрання вигідно підкреслило усі принади тіла улюблениці мільйонів, ледь прикривши інтимні зони. Волосся красуня зібрала у високий хвіст, а на обличчі не робила макіяж. Довершила сексуальний образ численними аксесуарами: сонцезахисними окулярами, ланцюжком, сережками, браслетами, каблучками.



К'яра Ферраньї у відвертому купальнику / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



