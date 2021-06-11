Американська знаменитість нещодавно розлучилася, однак складний період в житті не показує публіці. Вона, як і раніше, виглядає бездоганно та ділиться різними сексуальними світлинами в соціальних мережах.

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Звабливий look Кім Кардашян

Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер зробила селфі у величезному дзеркалі. Вона позувала у світлих джинсах з принтом і бежевій майці на коротких бретелях. Під майкою не було бюстгальтера, тому вона підкреслила не тільки пишні груди зірки, а і їхні інтимні зони.

Довге розкішне волосся Кім вклала у легкі хвильки та забрала назад. Значну увагу приділила макіяжу: на повіки нанесла коричневі тіні та чорні стрілки, що зробили погляд виразнішим, губи нафарбувала нюдовим блиском і довершила все ідеальним контурингом обличчя.



Зваблива Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян