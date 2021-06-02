Італійка К'яра Ферраньї вакцинувалась від коронавірусу

Блогерка та інфлуенсерка К'яра Ферраньї отримала щеплення від коронавірусу 2 червня. Яка це була вакцина – невідомо, але зірка неабияк рада, що може почувати себе вільніше. Це була перша доза щеплення.

Італійська блогерка вакцинувалась від коронавірусу сама, без чоловіка-репера Fedez. Фотофакт із клініки вона опублікувала у своєму інстаграмі, на який підписано майже 24 мільйони прихильників.

Читайте також Карантин в Україні на літо можуть послабити, – Ляшко

Такий емоційний момент, який здавався таким далеким, і, нарешті, це сталося: я отримала свою першу дозу вакцини проти COVID. Після більш ніж року ізоляції і страху я така щаслива, що це перший крок до нормального життя. Давайте всі зробимо щеплення,

– закликає у своєму дописі зірка.

Фанати позитивно відреагували на щеплення К'яри та подякували їй за заклик вакцинування у час пандемії коронавірусу. Варто додати, що ні зірка, ні її сім'я не хворіли на COVID-19, або ж не говорили про це публічно. Від березня минулого року і до сьогодні К'яра не подорожувала за кордон і пересувалась лише в межах своєї країни. За цей час вона також вдруге стала мамою та народила донечку Вікторію. У неї також є маленький син Леоне.

Що відомо про Ферраньї у час пандемії

На початку пандемії сім'я К'яри Ферраньї перебувала кілька місяців на ізоляції вдома, у Мілані. Вони нікуди не виходили та закликали всіх берегти себе. В той час Італія найбільше потерпала від хвороби у Європі.

Разом з чоловіком вона часто влаштовувала "балконні" дискотеки: виносили апаратуру на терасу та включали музику, аби їхні сусіди з інших будинків виходили потанцювати. Також вони всі неодноразово разом співали гімн Італії.

К'яра та чоловік Fedez одними з перших у світі серед знаменитостей пожертвували 100 тисяч євро на боротьбу із пандемією в Італії. Згодом її відзначили державною нагородою за небайдужість у складний час для країни.