Итальянская блогер вакцинировалась от коронавирус сама, без мужа-рэпера Fedez. Фотофакт из клиники она опубликовала в своем инстаграме, на который подписано почти 24 миллиона поклонников.

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Такой эмоциональный момент, который казался таким далеким, и наконец это произошло: я получила свою первую дозу вакцины против COVID. После более чем года изоляции и страха я так счастлива, что это первый шаг к нормальной жизни. Давайте все сделаем прививку,

– призывает в своей заметке звезда.

Фанаты положительно отреагировали на прививку Кьяры и поблагодарили ее за призыв вакцинации во время пандемии коронавируса. Стоит добавить, что ни звезда, ни ее семья не болели COVID-19, или же не говорили об этом публично. С марта прошлого года и до сих пор Кьяра не путешествовала за границу и передвигалась только в пределах своей страны. За это время она также второй раз стала мамой и родила дочь Викторию. У нее также есть маленький сын Леоне.

Согласно информации Worldometer, за весь период пандемии в Италии заболело коронавирусом 4,2 миллиона человек. Из них 126 тысяч умерли. Сейчас страна находится на 8 месте в мире по количеству больных COVID-19.

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