Італійська блогерка вакцинувалась від коронавірусу сама, без чоловіка-репера Fedez. Фотофакт із клініки вона опублікувала у своєму інстаграмі, на який підписано майже 24 мільйони прихильників.

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Такий емоційний момент, який здавався таким далеким, і, нарешті, це сталося: я отримала свою першу дозу вакцини проти COVID. Після більш ніж року ізоляції і страху я така щаслива, що це перший крок до нормального життя. Давайте всі зробимо щеплення,

– закликає у своєму дописі зірка.

Фанати позитивно відреагували на щеплення К'яри та подякували їй за заклик вакцинування у час пандемії коронавірусу. Варто додати, що ні зірка, ні її сім'я не хворіли на COVID-19, або ж не говорили про це публічно. Від березня минулого року і до сьогодні К'яра не подорожувала за кордон і пересувалась лише в межах своєї країни. За цей час вона також вдруге стала мамою та народила донечку Вікторію. У неї також є маленький син Леоне.

Згідно з інформацією Worldometer, за весь період пандемії в Італії захворіло на коронавірус 4,2 мільйона людей. З них 126 тисяч померли. Зараз країна перебуває на 8 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19.

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