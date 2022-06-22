У квітковій сукні: Єлизавета II зачарувала ніжним образом на прийомі у Віндзорському замку

Королева Єлизавета II вперше після святкування платинового ювілею правління з'явилася на публіці. Її Величність зустрілася з архієпископом Кентерберійським, поставши перед ним в елегантній сукні з квітковим принтом.

Королева зустрілася з архієпископом Джастіном Велбі у Віндзорському замку. Він вручив Її Величності особливий "Кентерберійський хрест", який є знаком визнання її служіння англіканській церкві протягом сімдесяти років.

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Образ королеви Єлизавети II

96-річна Її Величність постала перед архієпископом у бежевій сукні з принтом у рожеві квіти. Поєднала вбрання з чорними туфлями, а з прикрас обрала улюблене перлинне намисто та сережки. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі був звичний макіяж з яскравою помадою на губах. Примітно те, що цього разу королева була в окулярах, але без тростини, яку останнім часом використовувала через проблеми з мобільністю.



Єлизавета II та архієпископ Кентерберійський / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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