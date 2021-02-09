Відома українська телеведуча Ольга Фреймут нечасто ділиться фото з прихильниками. Однак днями вона продемонструвала новий образ та розповіла милу розмову, що відбулась у Львові.

Успішна українська телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила чергову серію світлин на особистій сторінці. Зірка рідко ділиться новими фото, тож вирішила потішити прихильників.

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Образ Ольги Фреймут

Знаменитість позувала перед камерою в ніжному та елегантному аутфіті. Вона обрала легку білу сукню з квітковим принтом довжини міді. Тонкий чорний ремінець на поясі вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Ольга Фреймут поєднала сукню з чорними замшевими черевиками на підборах. Також вона доповнила образ каблучками й золотою підвіскою на шиї.

Волосся зірка розпустила та накрутила кінчики. Телеведуча зробила на обличчі розкішний макіяж. Вона нафарбувала очі темними тінями в стилі smokey eyes та підкреслила губи нюдовою помадою.



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Ольга Фреймут розповіла про Львів

Зірка зізналась, що, на її думку, у Львові люди спілкуються по-особливому. Без мобільних телефонів, із зацікавленням та трохи неквапливо. Такі розмови часто надихають телеведучу. Ольга Фреймут розповіла одну з таких розмов.

"Я забігла в маленький магазин цукерок на Краківській. Купувала солодощі під пильним поглядом статечних львівських панн у віці. Одна, вражена, як багато купую цукерок, звернулась до мене: "Пані, видно, файна гостя". "Дякую, у мене троє діток, семеро похресників... Купую гостинці". "Як троє діток?! – здивувалася інша жінка. – Тож пані сама, як дівчинка!" Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, справді з якимись дівочими силами".