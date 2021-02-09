Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут нечасто делится фото с поклонниками. Однако на днях она продемонстрировала новый образ и рассказала о милом разговоре, который состоялся во Львове.

Успешная украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала очередную серию фотографий на личной странице. Звезда редко делится новыми фото, поэтому решила порадовать поклонников.

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Образ Ольги Фреймут

Знаменитость позировала перед камерой в нежном и элегантном аутфите. Она выбрала легкое белое платье с цветочным принтом длины миди. Тонкий черный ремешок на поясе удачно подчеркнул безупречную фигуру.

Ольга Фреймут соединила платье с черными замшевыми ботинками на каблуке. Также она дополнила образ кольцами и золотой подвеской на шее.

Волосы звезда распустила и накрутила кончики. Телеведущая сделала на лице роскошный макияж. Она накрасила глаза темными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы нюдовой помадой.



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Ольга Фреймут рассказала о Львове

Звезда призналась, что, по ее мнению, во Львове люди общаются по-особенному. Без мобильных телефонов, с интересом и немного неторопливо. Такие разговоры часто вдохновляют телеведущую. Ольга Фреймут рассказала об одном из таких разговоров.

"Я забежала в маленький магазин конфет на Краковской. Покупала сладости под пристальным взглядом степенных львовских панн в возрасте. Одна, пораженная, как много покупаю конфет, обратилась ко мне: "Пані, видно, файна гостя". "Спасибо, у меня трое деток, семеро крестников... Покупаю гостинцы". "Як троє діток?! – удивилась другая женщина. – Тож пані сама, як дівчинка!" Вот и вернулась со Львова, благодарная за случайный комплимент, действительно с какими-то девичьими силами".