За що я плачу 35 тисяч гривень щомісяця: у квартирі Олі Полякової обвалилася стеля – відео

Тиждень тому королева української сцени Оля Полякова поскаржилась, що в її розкішній квартирі в Печерському районі Києва тече дах. Співачка вмовляла комунальників прибрати сніг, однак ті на прохання не відреагували. Тому вранці в будинку зірки обвалилася стеля.

Через відлигу з даху багатоповерхівки в центрі Києва почав сходити сніг. Оскільки елітна квартира Олі Полякової розташована на останньому поверсі, то впродовж вихідних в житлі текло зі стелі, а вранці 22 лютого вона обвалилася.

До теми Оля Полякова показала, як збивали величезні бурульки з її будинку: відео

У квартирі Олі Полякової обвалилася стеля

Зірка показала, що стеля у просторій вітальні з дорогим ремонтом обвалилася на шкіряний диван і журнальний столик. У дитячій кімнаті досі тече, так, що зі стелі випадають лампочки. Зіркова мама наголосила, що інцидент стався тоді, коли доньки Марія та Аліса збиралися в школу, тому діти ледь не постраждали від "відлиги".

Я просила ЖЕК прибрати сніг ще в минулу п'ятницю. Всім було байдуже. На вихідних текло зі стелі, а сьогодні вранці, коли мої діти збирались в школу, це все почало падати. У мене обвалилася стеля,

– розповіла Оля Полякова.

Зірка поскаржилась, що працівники ЖЕКу відреагували на її прохання лише в понеділок, 22 лютого. Вона була дуже розлючена, тому не підбирала слів. Оля Полякова запевнила, що "мільйон разів писала, ходила, зверталась, просила", однак як сусідам, так і комунальникам на все байдуже.

"За що вони беруть гроші? За що я кожен місяць плачу близько 35 тисяч гривень за комунальні послуги в цьому дурному районі. Я живу в бомжатнику", – емоційно висловилась артистка.

Вона наголосила, що не буде користуватися своїми зв'язками та звертатися до впливових друзів і знайомих, адже платить за комунальні послуги, за обслуговування будинку, тому діятиме згідно з законом. Оля Полякова планує знову звертатися в ЖЕК.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала, як затопило її розкішну квартиру в центрі Києва, адже вже багато років в будинку тече дах. Вода, яка текла зі стелі, зіпсувала дорогий ремонт, а через величезні бурульки зірка не могла відкрити вікна. Наступного дня комунальники таки збили бурульки, однак сніг з даху так і не прибрали.