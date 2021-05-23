Курйоз на Євробаченні-2021: у соліста Måneskin порвалися штани під час святкування перемоги

У Роттердамі 22 травня відгримів грандіозний фінал Євробачення-2021. Переможцем став гурт з Італії Måneskin. Головний вокаліст був настільки енергійним, що в нього порвалися штани.

Вокаліст гурту Måneskin Давид Даміано, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанник Ітан Торкі запалили сцену Євробачення-2021 у схожих вбраннях. Учасники групи постали в червоних відвертих костюмах із білою вишивкою в стилі 70-х від італійського дому моди Etro.

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У вокаліста Måneskin порвалися штани

Представники Італії надзвичайно бурхливо відреагували на новину про свою перемогу. Тому після того, як оголосили головного лідера Євробачення, у соліста Давида Даміано лопнули його штани у паховій зоні.

Однак такий курйоз анітрохи не збентежив музиканта. Він навіть дорвав дизайнерське вбрання.



У соліста Måneskin порвалися штани / Фото Getty Images

Реакція мережі

У соціальних мережах ширяться безліч мемів та кумедних фото щодо конфузу на Євробаченні-2021.

"Так Італія виглядає з космосу";

"Ой, вибачте, два однакових фото виклала";