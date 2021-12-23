У куртці Prada: Даша Квіткова показала трендовий зимовий образ

23 грудня 2021 , 17:12
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова сфотографувалася на засніженій вулиці поряд з заміським маєтком. Дівчина постала перед камерою в куртці Prada та трендовому зеленому светрі.

Даша Квіткова часто диктує тренди українським модницям. Блогерка постає перед камерою у брендовому одязі, яким зачаровує публіку. 

Дивіться також Даша Квіткова та Нікіта Добринін прикрасили ялинку: миловидні фото подружжя

Брендовий образ Даші Квіткової

Блогерка постала перед камерою в чорних лосинах, теплому светрі трендового зеленого кольору та куртці елітного бренду Prada. Такий look поєднала з чорними чоботами. 

Волосся красуня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах. Даша щиро усміхалася та насолоджувалася зимовою казкою. 


Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки


Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, днями в Квіткової була атмосферна фотосесія посеред ялинок. Даша позувала на камеру в сірому светрі та джинсах
Автор: Христина Кобак