У куртці Prada: Даша Квіткова показала трендовий зимовий образ

Блогерка Даша Квіткова сфотографувалася на засніженій вулиці поряд з заміським маєтком. Дівчина постала перед камерою в куртці Prada та трендовому зеленому светрі.

Даша Квіткова часто диктує тренди українським модницям. Блогерка постає перед камерою у брендовому одязі, яким зачаровує публіку.

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Брендовий образ Даші Квіткової

Блогерка постала перед камерою в чорних лосинах, теплому светрі трендового зеленого кольору та куртці елітного бренду Prada. Такий look поєднала з чорними чоботами.

Волосся красуня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах. Даша щиро усміхалася та насолоджувалася зимовою казкою.



Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки