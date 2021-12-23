Даша Квіткова часто диктує тренди українським модницям. Блогерка постає перед камерою у брендовому одязі, яким зачаровує публіку.
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Брендовий образ Даші Квіткової
Блогерка постала перед камерою в чорних лосинах, теплому светрі трендового зеленого кольору та куртці елітного бренду Prada. Такий look поєднала з чорними чоботами.
Волосся красуня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах. Даша щиро усміхалася та насолоджувалася зимовою казкою.
Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова в куртці Prada / Фото з інстаграму блогерки