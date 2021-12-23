Даша Квиткова часто диктует тренды украинским модницам. Блогерша предстает перед камерой в брендовой одежде, которой очаровывает публику.
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Брендовый образ Даши Квитковой
Блогерша предстала перед камерой в черных лосинах, теплом свитере трендового зеленого цвета и куртке элитного бренда Prada. Такой look соединила с черными сапогами.
Волосы красавица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах. Даша искренне улыбалась и наслаждалась зимней сказкой.
Даша Квиткова в куртке Prada / Фото из инстаграма блогерши
Даша Квиткова в куртке Prada / Фото из инстаграма блогерши