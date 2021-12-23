Даша Квиткова часто диктует тренды украинским модницам. Блогерша предстает перед камерой в брендовой одежде, которой очаровывает публику.

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Брендовый образ Даши Квитковой

Блогерша предстала перед камерой в черных лосинах, теплом свитере трендового зеленого цвета и куртке элитного бренда Prada. Такой look соединила с черными сапогами.

Волосы красавица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах. Даша искренне улыбалась и наслаждалась зимней сказкой.

Даша Квиткова в куртке Prada / Фото из инстаграма блогерши

Даша Квиткова в куртке Prada / Фото из инстаграма блогерши

Напомним, на днях у Квитковой была атмосферная фотосессия посреди елок. Даша позировала на камеру в сером свитере и джинсах.