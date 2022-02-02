Купую одяг для дитини, якої в мене немає, – Кара Делевінь приголомшила зізнанням

Англійська акторка та модель Кара Делевінь дала нове інтерв'ю, в якому приголомшила відвертим зізнанням. Дівчина "маніфестує" дитину.

Кара Делевінь вміє дивувати шанувальників неочікуваними заявами. Так і трапилося під час інтерв'ю знаменитості, яке з'явилося в мережі зовсім нещодавно.

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Кара Делевінь про дитину

Акторка купує одяг для дитини, якої в неї немає, й вірить, що такий маніфест в майбутньому допоможе їй стати мамою.

Я купую дитячий одяг для свого малюка, якого не існує. Особливо мені подобається дитяче взуття. Воно розбиває серце. Днями була на шопінгу, придбала маленькі кросівки Air Jordan фіолетового кольору з зображенням лева. Я маніфестую,

– поділилася Делевінь.

Кара не приховує своїх почуттів як до дівчат, так і до хлопців. Дівчина відкрита з публікою й не приховує сексуальну орієнтацію: "Я думаю, що я б набагато менше себе ненавиділа та соромилася себе, якби у мене був хтось. Єдиний плюс полягає в тому, що тепер це дає мені стимул відкрито говорити про це та полегшувати життя людей".

Особисте життя Кари Делевінь