Купую одяг для дитини, якої в мене немає, – Кара Делевінь приголомшила зізнанням
Джерело:The Sunday Times
Англійська акторка та модель Кара Делевінь дала нове інтерв'ю, в якому приголомшила відвертим зізнанням. Дівчина "маніфестує" дитину.
Кара Делевінь вміє дивувати шанувальників неочікуваними заявами. Так і трапилося під час інтерв'ю знаменитості, яке з'явилося в мережі зовсім нещодавно.
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Кара Делевінь про дитину
Акторка купує одяг для дитини, якої в неї немає, й вірить, що такий маніфест в майбутньому допоможе їй стати мамою.
Я купую дитячий одяг для свого малюка, якого не існує. Особливо мені подобається дитяче взуття. Воно розбиває серце. Днями була на шопінгу, придбала маленькі кросівки Air Jordan фіолетового кольору з зображенням лева. Я маніфестую,
– поділилася Делевінь.
Кара не приховує своїх почуттів як до дівчат, так і до хлопців. Дівчина відкрита з публікою й не приховує сексуальну орієнтацію: "Я думаю, що я б набагато менше себе ненавиділа та соромилася себе, якби у мене був хтось. Єдиний плюс полягає в тому, що тепер це дає мені стимул відкрито говорити про це та полегшувати життя людей".
Особисте життя Кари Делевінь
- У березні 2018 року акторку застукали за пристрасним поцілунком з донькою Майкла Джексона Періс. Це сталося під час їхнього побачення в Лос-Анджелесі.
- Та роман між дівчатами тривав недовго. У серпні того ж року Кару Делевінь сфотографували за поцілунками з Ешлі Бенсон. Акторки обіймалися та цілувалися в лондонському аеропорту. Через місяць Ешлі підтвердила чутки про лесбійські стосунки.
- У травні 2020 року Кара розірвала стосунки з обраницею. Згодом вона заявила, що відчуває потяг до людей незалежно від їхньої статі.
- На День закоханих 2021 року Делевінь помітили з молодшим сином Вілла Сміта. 29-річна акторка та 23-річний Джейден ніжно цілувалися. Тоді хлопець подарував їй букет з десятків червоних троянд.