Кара Делевинь умеет удивлять поклонников неожиданными заявлениями. Так и случилось во время интервью знаменитости, которое появилось в сети совсем недавно.

Вас может заинтересовать Точно не в этом году, – Хейли Бибер призналась, когда планирует стать мамой

Кара Делевинь о ребенке

Актриса покупает одежду для ребенка, которого у нее нет, и верит, что такой манифест в будущем поможет ей стать мамой.

Я покупаю детскую одежду для своего малыша, которого не существует. Особенно мне нравится детская обувь. Она разбивает сердце. На днях была на шопинге, приобрела маленькие кроссовки Air Jordan фиолетового цвета с изображением льва. Я манифестирую,

– поделилась Делевинь.

Кара не скрывает своих чувств как к девушкам, так и к парням. Девушка открыта с публикой и не скрывает сексуальную ориентацию: "Я думаю, что я бы гораздо меньше себя ненавидела и стеснялась себя, если бы у меня был кто-то. Единственный плюс заключается в том, что теперь это дает мне стимул открыто говорить об этом и облегчать жизнь людей".

Личная жизнь Кары Делевинь