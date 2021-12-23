"Кулуарна гра": Тіна Кароль пішла з "Танців", бо Онуфрійчук купили місце ведучої

Українська співачка Тіна Кароль вперше порушила мовчання після завершення проєкту "Танці з зірками". Багатьох здивувало те, що у парі з Юрієм Горбуновим стояла ведуча Іванна Онуфрійчук, а не Кароль, як раніше. Зараз артистка все пояснила.

Раніше Онуфрійчук розповідала, що спочатку їй пропонували стати учасницею шоу на паркеті, але вона відмовилася через переїзд із чоловіком до Швейцарії. Згодом їй запропонували роль ведучої, проте коханий Алмаз був проти цього. Лише під натиском дружини та родичів він погодився на це.

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Також Іванна розповідала, що після відмови Тіни Кароль продюсер Володимир Завадюк зателефонував їй особисто, тому жодних кастингів вона не проходила. Сама знаменитість пояснює це тим, що "непогано зарекомендувала себе як ведуча балкону в минулих сезонах". На шоу Онуфрійчук фанати не полюбили і часто "засипали" хейтом в мережі, проте ведуча лише іронічно на це реагувала.

Серйозна заява Тіни

Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла, що насправді місце Іванни купили на проєкті, і пропонували втрьох вести шоу – Кароль, Горбунову і Онуфрійчук. Але така схема не влаштувала Тіну.



Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої

"Не коментувала раніше свою відсутність на цьому проекті, відповім уперше. Цього року ми домовлялися з "Танцями" вести шоу, вдарили по руках, а за тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я одразу сказала, що не бачу у цьому успіху, та відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо у такому форматі теж би не злетіло", – заявила артистка Тіна Кароль.

Вона додала, що має власне правило – якщо вона бере участь у проєкті, то він має бути суперуспішним, бо вкладає у нього свою енергію і талант.

Коли зі мною спочатку затвердили ведення "Танців", а потім я бачу, що на комерційній основі приводять ведучу — це також внутрішня кулуарна гра ... Щоразу ми домовлялися знов і знов. Мені непросто надався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль,

– зазначила зірка і додала, що немає ніякого контракту з каналом "1+1", тому може говорити вільно.



Тіна Кароль і Юрій Горбунов / Фото "1+1"