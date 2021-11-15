З офіційними візитами Олена Зеленська відвідує безліч міст України і країн світу, однак особливі емоції у неї викликав саме Львів. Вона зізналась, що скарбничка її теплих спогадів про це місто знову поповнилась.
До теми Олена Зеленська виступила на форумі у Львові: фото у чорному жакеті з вишивкою
Львів надихає та залишається в серці надовго. Я рада була потрапити до міста, яке по праву можна назвати одним з найцінніших культурних осередків України,
– зізналась Олена Зеленська.
Олена Зеленська у Львові / Фото з фейсбуку першої леді України
Зеленська запустила три аудіогіди у Львові
Після форуму, присвяченому реформі системи шкільного харчування, перша леді України відвідала музеї та палаци, якими славиться Львів. У рамках культурної місії вона запускає україномовні аудіогіди в найвідоміших культурних пам'ятках світу. Так, три з них з'явились у Львові, а озвучили їх видатні українці – актор Остап Ступка і співачка Христина Соловій
- у Національному музеї імені Андрея Шептицького голос Остапа Ступки;
- у музеї Івана Георгія Пінзеля голос Остапа Ступки;
- у палаці Лозинського голос Христини Соловій.
Після Нового року у Львові запрацюють і англомовні версії. Далі буде,
– пообіцяла Олена Зеленська.
Олена Зеленська у львівському музеї / Фото з фейсбуку першої леді України
Олена Зеленська у львівському музеї / Фото з фейсбуку першої леді України
Олена Зеленська у львівському музеї / Фото з фейсбуку першої леді України
Повний текст публікації Олени Зеленської:
Львів надихає та залишається в серці надовго. Маю безліч теплих спогадів зі своїх поїздок, тому мені важливо й приємно запускати одразу три україномовні аудіогіди. Я рада була потрапити до міста, яке по праву можна назвати одним з найцінніших культурних осередків України.
Ми запустили три аудіогіди, які озвучили для нас видатні українці: голос Остапа Ступки звучатиме в Історичному комплексі Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького та музеї Івана Георгія Пінзеля, а голос Христина Соловій – у палаці Лозинського. Кожен з них робить українську культуру ще багатшою, і приємно, що саме вони стали частиною нашої великої родини аудіогідів.
У серпні цього року було підписано меморандум про запуск роботи над тридцятьма аудіогідами з нагоди 30-річчя незалежності України. Завдяки нашим партнерам уже є перші результати, а після Нового року у Львові запрацюють і англомовні версії. Далі буде!