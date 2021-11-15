С официальными визитами Елена Зеленская посещает множество городов Украины и стран мира, однако особые эмоции у нее вызвал именно Львов. Она призналась, что копилка ее теплых воспоминаний об этом городе снова пополнилась.

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Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины,

– призналась Елена Зеленская.

Елена Зеленская во Львове / Фото из фейсбука первой леди Украины

Зеленская запустила три аудиогида во Львове

После форума, посвященного реформе системы школьного питания, первая леди Украины посетила музеи и дворцы, которыми славится Львов. В рамках культурной миссии она запускает украиноязычные аудиогиды в самых известных культурных памятниках мира. Так, три из них появились во Львове, а озвучили их выдающиеся украинцы – актер Остап Ступка и певица Кристина Соловий:

в Национальном музее имени Андрея Шептицкого голос Остапа Ступки;

в музее Ивана Георгия Пинзеля голос Остапа Ступки;

во дворце Лозинского голос Кристины Соловий.

После Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует,

– пообещала Елена Зеленская.

Елена Зеленская во львовском музее / Фото из фейсбука первой леди Украины

Елена Зеленская во львовском музее / Фото из фейсбука первой леди Украины​