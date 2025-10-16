Ксюша відповіла на закиди у свій бік. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на її інстаграм.

Ксюша Манекен наголосила, що дейтинг-агенція, в якій вона працює, – офіційний міжнародний сервіс знайомств, який діє в межах закону, а не займається шахрайством. Блогерка також зазначила, що є найманим працівником.

За словами Манекен, чоловіки реєструються добровільно, приймають умови сайту і знають, що спілкування – платне. Також вони поінформовані про те, що замість дівчини може спілкуватися перекладач. Блогерка пояснила, що "це відкрита і законна практика, зазначена в правилах сайту".

Ніхто не краде гроші, не виманює їх, не переводить людей на сторонні сайти й не порушує закон, усі чати модеруються самим сайтом. Оплата йде не агенції чи дівчині, а власнику сайту, який надає послугу комунікації. Клієнт, агенція чи перекладач не мають доступу до коштів і не отримують оплату від клієнтів сайту. Не дивлячись на те, що це міжнародна компанія, юридично вона діє в медах правового поля України,

– підкреслила Ксюша.

Манекен працює у дейтинг-агенції вже понад 10 років. Вона зазначила, що за весь цей час жодного разу не отримувала підозр щодо своєї публічної діяльності й скарг від людей.

Власниця бренду ODA зауважила, що дейтинг і шлюбні агенції не заборонені у США, Європі, Україні та більшості країнах світу. Блогерка додала, що вони "легально працюють у міжнародному правовому полі".

Сферу дейтинг-агентств у США регулює орган IMBRA (International Marriage Broker Regulation Act). У країнах ЄС – GDPR, тому агентства повинні дотримуватись правил конфіденційності та згоди на обробку персональних даних. Ці органи захищають як права жінок на сайті, так і чоловіків,

– наголосила Манекен.

Ксюша заявила, що постійно отримує звинувачення у тому, що "розводить чоловіків на гроші".

Відповідь Ксюші Манекен на звинувачення / Скриншоти з інстаграму блогерки

Ксюша Манекен стала жертвою шахраїв