"Фу, бе, це зрада": Ксенія Мішина різко відповіла на хейт через червону зірку на ялинці

Зараз Ксенія Мішина у Хорватії разом з сином і братом. Днями вони поставили ялинку, а Платон обрав на верхівку неоднозначну іграшку – червону зірку, яка акторці одразу не сподобалася. Однак у мережі її охрестили зрадницею.

Ксенія Мішина заявила, що їй завалили дірект через зірку, яка нагадує символ радянських часів, та прикраси в кольорах російського прапора. Схоже, зірка втомилася від українців, які вишукують "зрадників" серед своїх та експресивно відповіла хейтерам в інстаграм-сторіс.

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Ксенія Мішина різко відповіла хейтерам

Акторка пояснила, що її 10-річний Платон не знає про СРСР і червону зірку як частину його символіки, тож обрав цю ялинкову прикрасу несвідомо.

"Мені здається, що деякі українці остаточно втратили здоровий глузд, потопили себе в ненависті та намагаються це зробити з іншими. Ця нещасна червона зірочка, яка, до речі, дуже сподобалась моєму синові, і він не знає, що теоретично вона може означати і ніколи цього бруду не дізнається", – прокоментувала зірка.

"Мішина – зрадниця і це зрада, ненависть. Що ти мала на увазі, що це за натяки? Фу, бе, ялинка. Що це за кольори? Синій, червоний, білий – що це, російський прапор?" Господи, люди, ви серйозно? Куди ви взагалі йдете? Вільна, незалежна держава. Ми – лідери вільного, демократичного зараз світу, але, друзі, з такою поведінкою нас копняком під зад виженуть звідси, тому що так не можна,

– відповіла Ксенія Мішина.

Вона також відповіла тим, хто дорікнув їй родичами в Росії, коли Платон сказав слово мовою агресора.

"Друзі, поганої крові не буває. Буває погана система, погані керівники, поганий державний апарат, дов**йоби – їх багато, вони бувають, але не можна так усе занурювати в темряву та ненависть, не можна так жити", – пояснила Ксенія Мішина.