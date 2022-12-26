Українська акторка Ксенія Мішина поділилась з шанувальниками зворушливим дописом. Вона привітала маму, яка живе в окупованому Криму, з днем народження.

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Ксенія Мішина звернулась до мами

Замість спільних фото акторка опублікувала свої світлини. Адже не бачилась з батьками близько року через війну.

У твій День народження, мамо, я виставляю себе, тому що ця клята війна вже рік не дозволяє мати на телефоні наші спільні фото… Так, зараз ми далеко, але я знаю, що скоро все зміниться і я обійму тебе сильно-сильно і ще раз віддячу за все…

– поділилась Ксенія Мішина.

Ксенія зізналась, що її мама хотіла стати акторкою, але цю мрію здійснила саме вона. Зірка подякувала неньці й за те, що вона виховувала доньку з любов'ю та силою, завдяки чому Мішина стала незалежною і самостійною.

"Не знаю, як це описати, але всі труднощі, що ми проходили, увесь мій юнацький супротив – вони поступово зникають і залишається лише ніжність, любов і подяка до батьків. Я багато працюю, багато розвиваюсь, маю великий інтерес до всього, в мене чудовий син, так схожий на тебе. Маю внутрішньо дуже багато чого і я знаю, що це і твоя робота. Нехай ці особисті строки прочитає багато людей, тому що кожний повинен розуміти, що батьки завжди стоять за спиною, навіть якщо в матеріальному світі в когось їх вже нема".



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Мама Ксенії Мішиної відповіла їй на привітання: "Дякую, моя найулюбленіша і неповторна зірочка!!! Дуже вас люблю з Платошенькою! Нехай вам Бог пошле міцного здоров'я, радості та щастя, благополуччя та достатку! Яка я щаслива, що ви в мене є!".

Що Мішина розповідала про рідний Крим і батьків

Акторка була востаннє в окупованому Криму у січні 2022 року. Тоді вона приїжджала до мами й показувала будинок, в якому минуло її дитинство, школу, ходила на базар.

У 2021 році Ксенія часто навідувалася в Севастополь, навіть разом з колишнім Олександром Еллертом. У червні у ресторанному комплексі в Балаклаві вона святкувала день народження. А в липні, після гучного розставання з коміком, відпочивала з подругами у Ялті.

Наприкінці травня цього року Ксенія Мішина не хотіла коментувати запитання про батьків, які живуть в окупованому Криму. Вона називала цю тему дуже особистою та болючою для неї, натякаючи про складнощі у стосунках.