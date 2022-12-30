Ксения Мишина заявила, что ей завалили директ из-за звезды, напоминающей символ советских времен, и украшений в цветах российского флага. Похоже, звезда устала от украинцев, которые выискивают "изменников" среди своих и экспрессивно ответила хейтерам в инстаграм-сторис.

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Ксения Мишина резко ответила хейтерам

Актриса объяснила, что ее 10-летний Платон не знает об СССР и красной звезде как части его символики, поэтому выбрал это елочное украшение бессознательно.

"Мне кажется, что некоторые украинцы окончательно потеряли здравый смысл, потопили себя в ненависти и пытаются это сделать с другими. Эта несчастная красная звездочка, которая, кстати, очень понравилась моему сыну, и он не знает, что теоретически она может означать и никогда этой грязи не узнает", – прокомментировала звезда.

"Мишина – предательница и это измена, ненависть. Что ты имела в виду, что это за намеки? Фу, бе, елка. Что это за цвета? Синий, красный, белый – что это, русский флаг?" Господи, люди, вы серьезно? Куда вы вообще идете? Свободное, независимое государство. Мы – лидеры свободного, демократического сейчас мира, но, друзья, с таким поведением нас копняком под зад выгонят отсюда, потому что так нельзя,

– ответила Ксения Мишина.

Она также ответила тем, кто упрекнул ее родственниками в России, когда Платон сказал слово на языке агрессора.

"Друзья, плохой крови не бывает. Бывает плохая система, плохие руководители, плохой государственный аппарат, дол**йобы – их много, они бывают, но нельзя так все погружать во тьму и ненависть, нельзя так жить", – объяснила Ксения. Мишины.

Напомним, о звездах, которые уже украсили елки несмотря на войну, читайте в нашем материале.