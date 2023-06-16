Ксенія Мішина вперше за 1,5 року зустрілася з мамою, яка живе в окупованому Криму: радісні фото

Українська акторка Ксенія Мішина нарешті змогла зустрітися з мамою, яку не бачила півтора року. Зазначимо, що батьки зірки живуть в окупованому Криму.

Мішина зізналася, що 2,5 роки не обіймала свою маму. Можливо, зірка помилилася і мала написати 1,5 року, адже в січні 2022 року вона їздила до батьків в окупований Крим.

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Зустрілася Ксенія з мамою у Туреччині, куди приїхала з сином Платоном. В Інстаграм вона показала відео зустрічі з рідною людиною.

Очевидно, що саме з Криму її мама і прилетіла до Туреччини, щоб зустрітися з донькою вперше за повномасштабну війну.



Ксенія Мішина з сином побачилася з мамою / Скриншот з її інстаграм-сторіс

За її словами, для зустрічі вона проїхала 12 годин в машині. "Наплакалася від щастя від зустрічі з мамою і пів ночі не спала від емоцій", – сказала Мішина.

Згодом вона показала спільне фото з мамою в машині. На світлині помітно, як рідні щасливі від зустрічі один з одним.



Ксенія Мішина з мамою та сином Платоном / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Що Мішина розповідала про рідний Крим і батьків