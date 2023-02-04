Ксенія Мішина зізналась, чи спілкується її син з батьком, якого вперше побачив під час війни

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що її син перестав спілкуватися з рідним батьком. Артистка пояснила, що стало причиною.

Ксенія Мішина розповіла, що під час війни несподівано на зв'язок вийшов її колишній, батько Платона. Після зникнення на багато років чоловік захотів відновити спілкування з сином – акторка тоді погодилась.

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Чи спілкується син Мішиної з батьком

В інстаграм-сторіз днями Ксенію Мішину запитали, чи процес знайомства батька з сином продовжився. Зірка різко відповіла, що ні.

Вони більше не спілкуються. Моя дитина має вирости ментально максимально здоровою, – пояснила акторка.



Мішина про сина / Фото з інстаграм-сторіз

, 10-річний син Ксенії Мішиної Платон ніколи не бачив свого батька раніше. Коли ж він зустрівся з ним під час війни , зіркова мати відрекомендувала його як свого друга. Невідомо, чи дізнався хлопчик, хто це насправді.

Також додамо, що свого колишнього Олександра Ксенія Мішина називала тираном і маніпулятором. За її словами, чоловік "спускав її зі сходів", а під час вагітності й токсикозу змушував працювати. Можливо, батько Платона не змінився, тож акторка вирішила припинити його спілкування з сином.

Чи вільне серце Мішиної

В інстаграмі Ксенія Мішина також не оминула запитання про особисте життя. Фани поцікавилися, чи вільне її серце. Та акторка відповіла емоційно, підкресливши, що щастя не у чоловіках та хлопцях.

"Досить думати, що ваше щастя в мужиках! Ваше щастя – у вас. Це якісь радянські нав'язливі стереотипи. Бувають різні періоди: коли ти щаслива сама з собою, а коли ти можеш і хочеш ощасливити і чоловіка поруч. Розслабтеся, шукайте щастя не у залежностях, а у своєму шляху, у своєму існуванні, у собі. А чоловік обов'язково буде, якщо захочете", – написала артистка.



Мішина про стосунки з чоловіками / Фото з інстаграм-сторіз