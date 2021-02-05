Українська акторка, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом відправилася у відпустку. Тепер вона хизується фігурою у відвертих купальниках в Домінікані.

Акторка вирушила на теплий острів з сином Платоном, коханим Олександром та його донькою Елею. Мішина мріяла про відпочинок біля океану і нарешті це стало реальністю.

До теми Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми відправилися на відпочинок: фото

Ксенія вже встигла поділитися першими фото з відпочинку. В інстаграм-сторіс вона опублікувала декілька фото, де еротично позує на пляжі.

Зірка постала перед камерою на лежаку. На тлі видно природу Домінікани, безмежне синє небо та океан. Це те місце, де можна відпочити від повсякденних справ, роботи та наповнитися енергією. Також Мішина не втрачає нагоди похизуватися стрункою фігурою у звабливих купальниках.

Пляжний look Ксенії Мішиної

Акторка позувала на камеру у темному блискучому купальнику, який складався з трусиків з високою талією та бюстгальтера на одне плече. Вбрання вигідно підкреслило усі принади фігури знаменитості.

Серед аксесуарів пляжний образ Ксенії доповнювали великі сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами. Довге розкішне волосся дівчина зібрала у високий хвіст, а на обличчя не наносила косметику.



Ксенія Мішина в Домінікані / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної



Ксенія Мішина в Домінікані / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної