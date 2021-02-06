Популярная украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном, Александром Эллертом и его дочерью Элей отдыхает в Доминикане. На райском курорте звезда устроила горячую фотосессию в купальнике и похвасталась сексуальными формами.

Даже во время семейного отпуска в Доминикане первая "Холостячка" страны находит время для пикантных фотосессий. В отпуск Ксения Мишина прихватила множество купальников, поэтому несколько раз в день меняет пляжные образы. Один из откровенных look она показала на новом фото.

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Ксения Мишина в обольстительном купальнике

Звезда красовалась в стильном купальнике с принтом гусиная лапка – в бюстгальтере на широких бретелях и высоких трусиках с молнией. Свой образ она довершила соломенной шляпой с золотистой цепочкой, которая стала главным трендом летнего сезона, и солнцезащитными очками. Длинные волосы Ксения Мишина заплела в косу, что выглядело очень эффектно.

Актриса позировала лежа на живописном песчаном пляже на фоне пальм и моря. В кадре она засветила сексуальные формы – подтянутый животик и стройные длинные ножки. Автором нового откровенного карда "Холостячки" стал возлюбленный Александр Эллерт. Фото вызвало фурор в сети, собрав более 120 тысяч лайков.



Ксения Мишина в купальнике в Доминикане / Фото Instagram / @ misha.k.ua

Ксения Мишина о семейном отдыхе

Актриса впервые отправилась в заграничный отпуск с возлюбленным Александром Эллертом, сыном и дочерью избранника. Несмотря на то, что отдых с энергичными детьми нельзя считать романтическим, Ксения Мишина в восторге от курорта.

"Путешествие души – именно так я назову эту поездку. Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, клянчить в Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком... наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми", – поделилась звезда.