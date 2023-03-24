Ксенія Мішина після критики через схуднення заговорила про стереотипи та тиск на жінок

Акторка Ксенія Мішина після критики в її бік через схуднення поскаржилась на стереотипи щодо жінок. Вона пояснила, як бачить жіночу енергію.

Після схуднення на 9 кілограмів Ксенія Мішина отримала у свій бік як похвалу, так і критику. Вона вирішила обговорити стереотипи про жінок та тиск з боку суспільства.

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Ксенія Мішина висловилась про стереотипи про жінок

Акторка поділилась, що жіночність – це не зовнішність жінки чи її фізична форма, а її особистість, індивідуальність та внутрішній світ.

"Нещодавно, зіткнувшись з позиціями деяких про те, що жіночність – це виключно пишні форми чи кілограми, або навпаки, я із задоволенням присвячую цей пост поясненню подібних стереотипів і когнітивних спотворень. Багато жінок зіштовхуються з пресингом суспільства, яке встановлює певні стандарти всьому, зокрема й такому прекрасному поняттю".

Але насправді справжня жіночність криється в особистості кожної жінки та її індивідуальності. Вона не обмежується лише фізичними рисами, вона – внутрішній стан жінки, чуйність, терпимість, емпатія та вміння слухати,

– поділилась Ксенія Мішина.

Акторка додала, що жінка виражає свою особистість у різний спосіб. На її думку, жіночність дарує почуття впевненості та комфорту.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Як реагують фани

Допис Ксенії Мішиної активно обговорюють. Хтось каже, що вона суперечить сама собі, адже її схуднення – наслідок суспільного тиску.

"Ну так це працює і у зворотний бік. Чому ви себе не відчували до схуднення жіночною і задоволеною? Бо таки суспільство пресує і нав'язує стандарти краси, зовнішність щасливих, успішних людей. Тому ви себе так почували, бо не відповідали цій "ідеальній" прийнятій картинці";

"Ви правильно говорите, але це суперечить вашим фото. Пропагуючи цінність внутрішньої наповненості та енергії, ви робите акцент на матерії, на картинці тіла, та вкладаєте туди свій час та ресурси. Це несе небезпеку саме для юних дівчат, які будуть вас наслідувати та ганятись за картинками і формами, замість розуміння цінності розуму та розвитку внутрішньої краси та доброти";

"Де ж ця емпатія, коли поряд зі зруйнованими будинками Запоріжжя знаходиться місце для спущених зі ср*ки штанів. Порожні слова".

Та багато хто підтримав акторку:

"Кожному повинно бути комфортно у своєму тілі. Виглядаєте просто шикарно. Не звертайте увагу на критику";

"Для мене ваші фото - це приклад любові до себе. Це про харчування, про спорт, про здоров'я та про красу, як зовнішню та внутрішню";

"Ви, чудовий приклад жіночності, сексуальності та надзвичайно сильної енергетики. Ви велика молодчинка".

Як схуднула Ксенія Мішина

Ксенія Мішина з початку повномасштабного вторгнення набрала 9 кілограмів. Вона розповідала, що мала поганий вигляд, тому й вирішила скинути вагу. За словами зірки, їй допомогло здорове харчування та тренування кілька разів на тиждень.

Схуднення Ксенії Мішиної й справді сподобалося не всім її шанувальникам. Дехто розкритикував акторку за нездорову худобу й писав про "суповий набір". Однак зірка відповіла, що показала суто свій шлях і те, як їй подобається тіло.