Мішина неочікувано заговорила про особисте: "Якщо ви не бачите, це не означає, що цього нема"

Популярна українська акторка Ксенія Мішина відверто заговорила про особисте життя та щастя. Вона наголосила, що просто присутність чоловіка не може ощасливити жіноче існування.

Крім того, знаменитість додала, що більшість жінок стають кращими версіями себе аж ніяк не для чоловіків. Вони роблять це для себе.

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Ксенія Мішина висловилась про особисте життя

Акторка поділилася, що часто її запитують про те, чому вона має такий гарний вигляд, проте досі самотня. Знаменитість зазначила, що жінки стають красивими та успішними не для чоловіків, а для себе. І саме це робить їх щасливими. Також вона додала, що якщо люди чогось не бачать, то це не означає, що того не існує.

Жінка – самостійна одиниця. Вона сама вибирає з ким і коли будувати стосунки. Які? Вона також визначає. Це може бути просто секс, це може бути глибше. І подібні умови самовизначення не роблять її неповноцінною, самотньою чи нещасною. А якщо ви чогось не бачите, це не означає, що цього нема,

– наголосила Ксенія.

Особисте життя Ксенії Мішиної: головне