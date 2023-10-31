Мішина неочікувано заговорила про особисте: "Якщо ви не бачите, це не означає, що цього нема"
Джерело:Ксенія Мішина
Популярна українська акторка Ксенія Мішина відверто заговорила про особисте життя та щастя. Вона наголосила, що просто присутність чоловіка не може ощасливити жіноче існування.
Крім того, знаменитість додала, що більшість жінок стають кращими версіями себе аж ніяк не для чоловіків. Вони роблять це для себе.
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Ксенія Мішина висловилась про особисте життя
Акторка поділилася, що часто її запитують про те, чому вона має такий гарний вигляд, проте досі самотня. Знаменитість зазначила, що жінки стають красивими та успішними не для чоловіків, а для себе. І саме це робить їх щасливими. Також вона додала, що якщо люди чогось не бачать, то це не означає, що того не існує.
Жінка – самостійна одиниця. Вона сама вибирає з ким і коли будувати стосунки. Які? Вона також визначає. Це може бути просто секс, це може бути глибше. І подібні умови самовизначення не роблять її неповноцінною, самотньою чи нещасною. А якщо ви чогось не бачите, це не означає, що цього нема,
– наголосила Ксенія.
Особисте життя Ксенії Мішиної: головне
- Знаменитість є мамою 11-річного Платона. Акторка планувала одружитися з батьком хлопчика, втім вони розійшлися ще тоді, коли жінка була вагітною. Мішина розповідала, що її колишній чоловік був тираном і маніпулятором. Крім того, вона була від нього фінансово залежна. На щастя, їй вдалося розірвати ті стосунки.
- У 2021 році Ксенія стала головною героїнею реаліті "Холостячка". Там у неї зав'язалися стосунки з коміком Олександром Еллертом. Пара навіть була разом кілька місяців після проєкту, проте згодом вони розійшлися.
- У нещодавньому інтерв'ю актриса заявила, що не хоче, аби її особисте життя обговорювали публічно. Зокрема, на таке рішення вплинули її минулі стосунки.
- Водночас зірка додала, що поки не планує виходити заміж. Однак, якщо їй зроблять пропозицію, то про це повідомить шанувальників.