У новому інтерв'ю Мішина пояснила, чому не розповідає про свої стосунки. Все через те, що акторку дістали питаннями про розрив з Еллертом, який завоював її серце на шоу "Холостячка".

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Чи має Мішина стосунки

На питання, чи вільне її серце, акторка відповіла, що поки не збирається виходити заміж.

Зірка заявила, що бере паузу від соцмереж на цю тему, бо її засуджували за попередні стосунки, не знаючи правди. Ксенія хоче, щоб її не турбували щодо особистого життя.

Поки що я не хочу нікого впускати, бо в моєму особистому житті багато всіх було... Я відчувала відповідальність за те, що повинна всім розповісти про особисте життя після "Холостячки",

– відповіла Мішина.

Зірка додала, що повідомить шанувальників, коли буде одружуватися.

"Тоді я скажу: "Друзі, класна новина: Мішина виходить заміж". Але поки я не хочу про це говорити. Я поки що не збираюся виходити заміж", – зазначила Ксенія.

Мішина запевнила, що в майбутньому планує це зробити.

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