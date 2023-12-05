Донька української телеведучої Ольги Фреймут показала своє життя у Сполучених Штатах. Вона поділилась рідкісним фото, на якому засвітила бойфренда.

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Злата Мітчелл показала фото з бойфрендом

17-річна Злата Мітчелл пішла на шопінг – вона відвідала разом з бойфрендом Оскаром модний бутик у США. Пара зробила у дзеркалі кілька спільних фото.

Зіркова донька позувала у стильному образі. Вона одягнула темно-сірі прямі джинси та чорний топ, поверх якого накинула напівпрозору мереживну кофтинку. Також її аутфіт доповнювали аксесуари – сумочка та прикраси.



Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що Злата Мітчелл – наполовину британка. Її батьком є британець Ніл Мітчелл, з яким Ольга Фреймут зустрічалась під час навчання у Лондоні. Дівчина у 15 років отримала британський паспорт завдяки законодавству. Адже там дитина може отримати громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином Великої Британії.

Що відомо про особисте життя Злати Мітчелл

Донька Ольги Фреймут розсекретила, що перебуває у стосунках, у травні минулого року. Відомо, що її бойфренда звати Оскар, він американець і також живе в Сполучених Штатах.