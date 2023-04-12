Не дає грошей в школу: як Ксенія Мішина вчить 11-річного сина заробляти

Зіркова мама Ксенія Мішина зараз активно займається вихованням свого 11-річного сина. Вона розповіла, як вчить Платона заробляти гроші. Крім того, Мішина відреагувала на коментар знайомої, що її син розбалуваний.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. Нещодавно Ксенія Мішина зізналася, що під час війни її син вперше зустрівся з рідним татом, проте дитині не сподобалася зустріч.

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Реакція Мішиної на те, що її син розбалуваний

Ведучий наголосив, що їхня спільна знайома розповіла, нібито син Мішиної розбалуваний. Зіркова мама відповіла, що її син такий, який є.

Добре. Якщо він розбалуваний, то він такий, це мій син. Взагалі-то, це її бачення, щось їй певно не сподобалося, що вона так це побачила,

– відповіла Ксенія.

На її думку, в цієї знайомої є свій стереотип, який вона навязала її сину Платону. "Тобто, що він повинен бути якимось, але моя дитина нічого не повинна. Треба бачити особистість", – сказала акторка.

Як Мішина вчить сина заробляти гроші

Мішина розповіла, що в її сім’ї є правило нагороди. Тож, Ксенія попонує своєму синові "заробити на те, що він хоче".

Я йому завжди кажу: "Хочеш на щось накопичити гроші, давай я буду щотижня давати тобі гроші, але ти маєш зробити таке, таке й таке. Виконаєш – отримаєш гроші",

– пояснила акторка.

Зарка додала, що вже були випадки, коли Платон не робив чогось, тож тоді не отримував гроші просто так.

На запитання ведучого, скільки грошей вона дає йому в школу, Мішина відповіла, що взагалі не дає, натомість її син бере судок з їжею з дому.

Також акторка розповіла недавню історію, коли її син Платон хотів запросити багатьох своїх друзів на святкування дня народження. "Але я йому сказала, що зараз не дуже гарна ситуація, в мене роботи не дуже є, тому треба економніше святкувати", – пригадала Мішина.

За її словами, вона сказала сину, що якщо він дійсно цього хоче, то має докласти і свої гроші. Але Платон не захотів, тому вони зробити скромніше свято. "Якщо не хочеш вкласти гроші, то вибачай. Ти ж теж повинен нести якусь відповідальність, якщо в мене немає такої можливості", – вважає Ксенія.

Дивіться повне інтерв'ю з Ксенією Мішиною: відео

До слова, 11 квітня Платон відсвяткував день народження. Зіркова мама влаштувала сину величезний сюрприз. Зокрема, перший поверх і сходи вона прикрасила золотими й блакитними кульками та встановила композицію у вигляді цифри 11. Як пройшло святкування – читайте у статті.