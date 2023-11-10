Акторка розповіла, що пара не планувала дитину, хоч новина про вагітність її не здивувала. Вона вже півтора року жила з чоловіком, тому очікувала на шлюб та сімейне життя.

Цікаво Мішина неочікувано заговорила про особисте: "Якщо ви не бачите, це не означає, що цього нема"

Коли Мішина пішла від чоловіка

Та коли Ксенія завагітніла, чоловік почав її принижувати та ображати. Акторка вирішила піти від нього попри те, що могла залишитись зовсім сама.

У нас із першого місяця почалася якась така історія не дуже… Я поїхала від нього на п'ятому місяці. Чотири місяці я промучилася з ним і біля туалету. А потім я просто сіла і сказала: а нах*ра мені все це потрібно? Що я роблю? У мене взагалі не було страху. Мені настільки погано було з ним. Це страшніше, ніж я буду сама,

– згадала зірка.

Ксенія Мішина зізналась, що почувалась тоді не найкраще. Їй було соромно через рішення обірвати стосунки, дівчині тоді здавалося, що вона якась "неправильна" чи "не така". Все через стереотипи: "Я поїхала до батьків, і мені було соромно, що так сталося в моєму житті. Існують стереотипи, що один раз на все життя".

Проєкт "30+" Раміни Есхакзай з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн

Чому Мішина пішла від чоловіка

Раніше в інтерв'ю Ксенія Мішина розповідала, що планувала одружитися з батьком Платона. Але психологічне насилля стало причиною розриву.

Акторка зізнавалась, що страждала від токсикозу і не могла готувати самостійно. Чоловік давав їй 100 гривень у день, а коли Ксенія скаржилась, він відправляв її до батьків. Також батько Платона змушував її працювати попри вагітність і ображав.