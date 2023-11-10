Актриса рассказала, что пара не планировала ребенка, хотя новость о беременности его не удивила. Она уже полтора года жила с мужем, поэтому ожидала брака и семейной жизни.

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Когда Мишина ушла от мужа

Но когда Ксения забеременела, мужчина начал ее унижать и оскорблять. Актриса решила уйти от него, несмотря на то, что могла остаться совсем одна.

У нас с первого месяца началась какая-то история не очень… Я уехала от него на пятом месяце. Четыре месяца я промучилась с ним и у туалета. А потом я просто села и сказала: а нах*ра мне все это нужно? Что я делаю? У меня вообще не было страха. Мне так плохо было с ним. Это страшнее, чем я буду сама,

– вспомнила звезда.

Ксения Мишина призналась, что чувствовала себя тогда не лучше. Ей было стыдно из-за решения оборвать отношения, девушке тогда казалось, что она какая-то "неправильная" или "не такая". Все из-за стереотипов: "Я уехала к родителям, и мне было стыдно, что так произошло в моей жизни. Существуют стереотипы, что одна любовь на всю жизнь".

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Почему Мишина ушла от мужа

Ранее в интервью Ксения Мишина рассказывала, что планировала жениться с отцом Платона. Но психологическое насилие послужило причиной разрыва.

Актриса признавалась, что страдала токсикозом и не могла готовить самостоятельно. Муж давал ей 100 гривен в день, а когда Ксения жаловалась, он отправлял ее родителям. Также отец Платона заставлял ее работать, несмотря на беременность и обижал.