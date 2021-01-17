Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина завершила роботу над черговим проєктом, в якому зіграла лікарку швидкої допомоги. Акторка зізналась що зйомки серіалу не обійшлись без еротичних сцен. Зірка розповіла, як відбувається пристрасть на майданчику.

Одразу після фіналу реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина повернулась на знімальний майданчик нового українського серіалу про лікарку швидкої допомоги, який вийде на екрани аж восени. Після кількох місяців зйомок робота над проєктом нарешті завершилась. В інстаграм-профілі головна героїня розповіла, як опановувала медичну термінологію та грала в еротичних сценах.

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Акторка наголосила, що робота над серіалом була нелегкою. Команді доводилось зображувати літо взимку, коли випав сніг, працювати в шаленому ритмі, перезнімати безліч сцен, вивчати медичну термінологію та на ходу робити сценарій наближеним до життя.

Ксенія Мішина зізналась, що чи не найбільшим випробуванням для неї став холод. Від морозу її не рятувала навіть термобілизна, яку для робити в кадрі актрисі придбав коханий Олександр Еллерт.

"Найбільш критично для мене в процесі зйомок – холод. Я – крижинка, яку б термобілизну мені не купив Еллерт. До того ж у мене є одна особливість – від холоду блокується мовний апарат", – наголосила зірка.

Ксенія Мішина про зйомки еротичних сцен

Робота над серіалом не обійшлась без постільних сцен. Знаменитість поділилась, що в кінематографі вже не заведено знімати інтимні кадри, коли актори зображають пристрасть під ковдрою. Тому всі еротичні рухи Ксенії Мішиній доводилось демонстрували по-справжньому під прицілом камери та режисера.

"Під ковдрою" вже не те. Якщо це секс, то глядач повинен бачити секс. Наші канали не пропускають оголення, тому прикритися бюстгальтером ще можна, а ось рухи, будь добра, зіграй максимально правдиво, – поділилась зірка.



Ксенія Мішина на зйомках серіалу / Фото Instagram / @misha.k.ua